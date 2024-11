O novo episódio do Perimetral Podcast conta a história do icônico Dicionário de Porto-Alegrês, uma obra que, desde seu lançamento na Feira do Livro de 1999, se tornou símbolo e espelho da identidade porto-alegrense. O professor e escritor Luis Augusto Fischer revisita a criação e o impacto cultural do dicionário, que vai além de uma coleção de gírias: é um tributo ao modo de falar e viver de Porto Alegre.