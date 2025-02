A segunda onda de calor do ano deve atingir o Rio Grande do Sul nesta primeira semana de fevereiro. As temperaturas podem se aproximar dos 40 graus em grande parte do Estado já nesta segunda-feira. O mês deve ser marcado pela influência do fenômeno La Niña, que impacta diretamente o padrão de chuvas. A previsão é de que o quadro agrave a estiagem no Estado, afetando ainda mais a produção agropecuária gaúcha já prejudicada pela seca.