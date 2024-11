Município do noroeste do RS deve declarar situação de emergência após chuvarada

O município de Doutor Maurício Cardoso, localizado no noroeste do Estado, deve declarar situação de emergência na manhã desta sexta-feira (29), após as fortes chuvas que atingiram a região durante a quinta-feira (28). Isso ficou definido após uma reunião realizada durante as primeiras horas da manhã. Localidades do município registraram entre 230 a 320 milímetros de chuva em um curto período de tempo. Conforme o departamento de comunicação, lajeados e rios elevaram muito rápido, causando alagamentos e estragos.