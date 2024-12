Design estratégico, sustentabilidade e os desafios do ESG no mercado da moda | Radar de Inovação

No episódio desta semana do Radar de Inovação, discutimos como a Cora Design, uma consultoria estratégica de sustentabilidade para o setor têxtil e da moda, está transformando o mercado com práticas alinhadas aos princípios ESG. A convidada é Laura Madalosso, co-fundadora da empresa, que fala sobre como o design sustentável vai além de produtos e logotipos, impactando positivamente processos, práticas de trabalho e culturas organizacionais, enquanto enfrenta os desafios de um mercado cada vez mais exigente quanto à responsabilidade socioambiental.