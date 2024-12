Choveu? Azar da chuva. A estreia do Lance de Craque fora de Porto Alegre levou mais de 5 mil pessoas ao Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, mesmo debaixo de mau tempo. A sétima edição do evento promovido por D'Alessandro, e desta vez tendo como coanfitrião Nenê, levou ídolos do passado e do presente, emocionou o público e fechou brilhantemente o calendário esportivo do Rio Grande do Sul com um 11 a 9 para o time do argentino. Foram mais de 15 gols e muita alegria na Serra.