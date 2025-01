A gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha no mundo. O levantamento é do LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento e mapeamento de supercentenários pelo mundo. Inah nasceu em 27 de maio de 1908 na cidade de São Francisco de Assis, na região central do Rio Grande do Sul.