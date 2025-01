Barmóvel atrai veranistas no Litoral Norte

Uma novidade importada da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vem chamando a atenção dos veranistas em Cidreira, no Litoral Norte. É um carrinho de drinks, ou "barmóvel", construído pelo comerciante Jeferson Lemos Gewehr, 55 anos. A ideia veio de um equipamento semelhante que ele viu quando estava no Rio. Formado por um tonel sobre rodas que armazena gelo e bebidas energéticas e onde se prende uma armação para seis garrafas de bebida, o dispositivo chega a formar filas quando a praia está lotada. O valor dos drinks varia de R$ 20 a R$ 40.