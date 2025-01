A rua de Atlântida que reunia multidões

Uma rua da praia de Atlântida, em Xangri-lá, atraía multidões entre as décadas de 1990 e 2000. Então chamada de Buriti, a via reunia diversos imóveis do empresário do ramo de seguros Luiz Carlos da Silva, mais conhecido como Caburé. O excêntrico milionário oferecia shows gratuitos, distribuía rosas e chopes a multidões de visitantes. Um parque com brinquedos era aberto às crianças. Nos últimos anos, as atrações minguaram, e o parquinho não existe mais. As marcas do empresário, porém, ainda estão por lá. Este ano, a rua passou a se chamar Caburé, e a família pretende manter algumas práticas do empresário aos finais de semana, como apresentações musicais.