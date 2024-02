Uma pessoa morreu e ao menos outras três ficaram feridas em uma colisão na RSC-287, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na noite deste domingo (25). De acordo com a Concessionária Rota de Santa Maria, que administra o trecho, dois veículos colidiram no km 79 da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Venâncio Aires, por volta de 20h30min.