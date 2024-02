O fluxo de veículos retornando do Litoral nesta terça-feira (13) está dentro do esperado pelos órgãos de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão era de que 70 mil veículos passassem pelas rodovias gaúchas ao longo do dia. Por volta das 19h, cerca de 46 mil já haviam transitado pelas vias.