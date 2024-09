O governo do RS, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs), lançou nesta sexta-feira (27) o edital do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Voltado a Desastres Climáticos. Com um investimento de R$ 30 milhões, a iniciativa visa apoiar projetos que gerem evidências científicas para embasar decisões e auxiliar na formulação de políticas públicas destinadas ao enfrentamento dos desastres climáticos.