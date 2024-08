A noite desta terça-feira (13) e madrugada de quarta-feira (14) é ao última chance de observar o pico da chuva de meteoros Perseidas, que ocorre desde a noite de domingo (11). O evento, visível desde 17 de julho, poderá ser observado no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a visibilidade será média, com o céu parcialmente nublado.