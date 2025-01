Suspeito de ter atropelado duas pessoas na BR-116, em Guaíba, afirma que havia ingerido bebida alcoólica

Veículo foi encontrado no bairro Colina, em Guaíba.

O motorista suspeito de ter atropelado duas pessoas no domingo (30), na BR-116 , em Guaíba, afirmou que havia ingerido bebida alcóolica e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. O homem, de 30 anos, prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (27).

O acidente, no km 298, matou Josué Gross da Silva, de 10 anos e deixou um jovem de 21 anos gravemente ferido. Ambos estavam em uma bicicleta.

Rian Denizario Saraiva Dias foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cristo Redentor.

De acordo com o delegado Wladimir Urach, o motorista e o veículo, um Gol cinza, foram encontrados no bairro Colina, também em Guaíba, com a ajuda de denúncias anônimas. Ele foi levado até a delegacia para prestar depoimento.