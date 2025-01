Empresário é preso em flagrante no RJ por abuso de criança durante voo

Policiais federais receberam denúncia de estupro de menino em voo que chegou no Galeão. Fernando Frazão / Agência Brasil

Um empresário pernambucano de 30 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (23) na área de desembarque do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ). Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos durante um voo procedente de Miami, nos Estados Unidos.

Conforme apuração do g1, o menino relatou à mãe que, durante a viagem, o homem se aproximou dele com a promessa de realizar jogos infantis. Em seguida, os abusos começaram. No desembarque, a mãe da criança denunciou o crime a policiais federais que atuam no Galeão.