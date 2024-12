Grupo armado invade presídio na Bahia e liberta 16 detentos; polícia faz buscas

Conjunto Penal de Eunápolis conta com 554 internos. Governo da Bahia / Divulgação

Oito homens armados invadiram o Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e causaram a fuga de 16 detentos na noite de quinta-feira (12). Os internos estavam em duas celas, abertas pelos suspeitos.

Segundo o g1, até a manhã desta sexta-feira (13), nenhum dos presos havia sido recapturado.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Bahia (Seap) informou que o caso aconteceu por volta das 23h.

A TV Bahia apurou que o objetivo dos invasores era resgatar Edinaldo Pereira Souza, conhecido como "Dada", apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), e mais 15 detentos, todos membros da mesma organização.

Os presos cumpriam penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e homicídios qualificados.

Os invasores dispararam contra as muralhas e torres de vigilância, cortaram parte da cerca metálica com um alicate e acessaram uma das torres próximas ao canil e à horta. No pavilhão B, os detentos usaram uma corda artesanal, conhecida como "teresa", para descer e fugir pela lateral do alambrado.

Segundo apuração da TV Bahia, durante a ação, os homens mataram um cão de guarda do presídio e abandonaram no local um fuzil calibre 5.56, fabricado nos Estados Unidos, sem numeração aparente, além de dois carregadores com 57 cartuchos intactos.

Na manhã desta sexta, um homem foi preso suspeito de participar da invasão. Ele confessou que receberia R$ 5 mil pelo envolvimento no crime.

Leia Mais Castração química: como funciona o procedimento aprovado pela Câmara para pedófilos condenados

Os fugitivos

Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dada (chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis); Sirlon Risério Dias Silva, conhecido como Saguin (sub líder da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis); Rubens Lourenço dos Santos, conhecido como Binho Zoião (da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis); Altieri Amaral de Araújo, conhecido como Leleu (sub líder da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis); Mateus de Amaral Oliveira; Geifson de Jesus Souza; Anderson de Oliveira Lima; Anailton Souza Santos; Fernandes Pereira Queiroz; Giliard da Silva Moura; Valtinei dos Santos Lima; Romildo Pereira dos Santos; Thiago Almeida Ribeiro; Idário Silva Dias; Isaac Silva Ferreira; William Ferreira Miranda.

Equipes da Polícia Civil e Militar seguem na busca pelos fugitivos.

O que dizem as autoridades

A Seap emitiu uma nota informando que a Reviver, empresa que atua na cogestão da unidade e também responsável pela segurança do acesso ao local, acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para intervenção. A secretaria também afirmou que está trabalhando com a Polícia Civil para fornecer informações que ajudem nas investigações e apurar as circunstâncias da fuga.

Leia Mais MP cria núcleo para prevenir radicalização juvenil e evita 37 ataques a escolas no RS em 2024

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) confirmou que as forças policiais atuam de forma integrada com a Seap, compartilhando informações para recapturar os internos.

O presídio