Portas fechadas, expedientes encerrados mais cedo e sons de sirene ecoando pelas ruas. Ações estranhas à rotina da cidade de Rolante — município com 21 mil habitantes no Vale do Paranhana —, mas que davam nesta segunda-feira (2) indicativos do medo sentido pela população após a chacina ocorrida na madrugada de domingo (1º).