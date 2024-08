Operação da PF Notícia

Professor e cabeleireiro são presos por armazenamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil

Mais de 2 mil arquivos de pornografia infantil foram apreendidos com os detidos em flagrante, um deles em Palmares do Sul e outro em Porto Alegre. O docente, do Litoral Norte, responderá ainda por estupro de vulnerável, já que análise em aparelho celular identificou duas alunas dele entre as vítimas

07/08/2024 - 18h23min