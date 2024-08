Estupro contra crianças e adolescentes cresce em faixas etárias mais jovens, mostra pesquisa

O estupro contra crianças e adolescentes aumentou no Brasil em 2023, especialmente nas faixas etárias mais jovens. De acordo com a pesquisa "Panorama da Violência Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Brasil", divulgada nesta terça-feira (13) pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os registros desse tipo de crime aumentaram 23,5% entre vítimas de zero a quatro anos e 17,3% entre as de cinco a 9 anos.