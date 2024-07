Mato Grosso Notícia

Mecânico que perdeu R$ 200 mil no "jogo do tigrinho" é encontrado morto; vítima estava desaparecida desde maio

Marcos Roberto Machado, 52 anos, teria, segundo informou a família para a polícia contraído dividas com um agiota. Passatempo é um famoso cassino online, categoria que é proibida no Brasil, que promete ganhos fabulosos. No país, o "Fortune Tiger" ganhou notoriedade em razão de uma extensa campanha que envolveu personalidades digitais e jogadores, que compartilharam suas táticas para obter sucesso

11/07/2024 - 11h37min