Os argumentos apresentados pela banca de advogados que representa Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26 anos, madrasta de Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, no julgamento em Tramandaí, no Litoral Norte, seguem a mesma linha detalhada no interrogatório da madrasta. A ré foi ouvida na noite de quinta-feira (4), e admitiu ter torturado a criança e ajudado a ocultar o corpo do menino. No entanto, atribuiu o assassinato à companheira, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28, mãe do garoto. A defesa da madrasta busca que ela seja condenada pelos dois crimes que confessou, mas inocentada pelo homicídio.