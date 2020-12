Investigação Distribuição de drogas em sítio que atenderia crianças com necessidades especiais: o que se sabe sobre prisão de vereador em Cachoeirinha Manoel D'Ávila (PV) foi preso em uma área onde será erguido Centro de Zooterapia e Ecoterapia Metropolitano. Polícia investiga vínculo do parlamentar com crime organizado