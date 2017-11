Os dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referentes ao ano de 2016 e divulgados na última segunda-feira (30), são estarrecedores. Ultrapassamos a marca dos 60 mil assassinatos ao ano, alcançando a taxa de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. São sete pessoas assassinadas por hora no país.

No Rio Grande do Sul, o quadro é ainda mais grave. Ultrapassamos a média nacional de homicídios, chegando a 31,2 a cada 100 mil habitantes, um crescimento de 8,5% em relação ao ano anterior. Porto Alegre aparece como a terceira capital mais violenta do país, com impressionantes 64,1 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Diante desses dados, a pergunta que gestores e pesquisadores da área precisam responder é: o que deu errado?

Quando o 1º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi lançado, em 2007, o país vivia um momento de afirmação democrática. Na área da segurança pública, depois de mais de duas décadas de aumento das taxas de homicídio, a curva de crescimento havia sido estancada a partir de 2003, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, a implementação de políticas sociais com impacto na redução da criminalidade e a ampliação do papel da União na indução de políticas de segurança nos estados e municípios.

O ano de 2007 marcava o lançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), com recursos federais para o aparelhamento das polícias estaduais e a implementação de programas municipais de prevenção focados nos “territórios da paz”. Junto à política de controle e recolhimento de armas, essas iniciativas produziram, até 2010, a estabilização das taxas de homicídio no país, com redução em Estados como Pernambuco e Rio de Janeiro.

Lamentavelmente, ao invés de avançar, a partir de 2011 o cenário é de retrocesso. Quando assume a presidência da República, Dilma Rousseff descontinua o Pronasci, sob o argumento de que a Constituição não atribuía à União a responsabilidade pela segurança pública. Quando, no segundo mandato, o equívoco foi reconhecido, já era tarde.

Depois do impeachment, Temer assume, e desde então não temos nada parecido com um plano nacional de segurança pública. É evidente a deterioração da capacidade de articulação de políticas na área, que acaba entregue às Forças Armadas, com um general à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a utilização da Força Nacional como moeda de troca do governo federal com os Estados em crise, mas sem impacto efetivo na redução da violência.

No Rio Grande do Sul, impossível não associar as estatísticas de 2015 e 2016 ao desleixo do atual governo para com a segurança pública, que se deu conta muito tarde das consequências políticas e sociais do aumento da violência.

O grande paradoxo da segurança pública é que, quanto pior é o cenário, mais facilmente os cidadãos aderem ao discurso populista, de “tolerância zero” contra o crime. Enquanto governos ineptos na área da segurança culpam a fragilidade das leis pelo aumento da criminalidade, lotam presídios e entregam o ambiente carcerário ao domínio de facções criminosas, e deixam de investir na qualificação e no controle das corporações policiais, o país vai mergulhando em uma espiral de violência.

Já sabemos que essa receita está fadada ao fracasso. Sabemos também o que funciona: integração institucional, reformas que rompam com interesses corporativos e enfrentem os problemas do setor, políticas de prevenção focadas nas áreas mais violentas e a retomada do controle do ambiente carcerário, com a reversão do encarceramento em massa.

O ano de 2018 está logo à frente, e a expectativa é que possamos fazer com o tema da segurança o que fizemos, duas décadas atrás, com a estabilização da moeda, rompendo com o discurso populista e simplificador e retomando o caminho da segurança com cidadania.