O morador, que não teve a identidade divulgada, foi até o local e encontrou o seu carro, uma Saveiro branca, estacionado na rua. A chave estava na ignição e todas as ferramentas de trabalho, no lugar – faltava apenas um aparelho de GPS.

— Me falaram que isso aí é um em um milhão. Nunca imaginei que iriam devolver o carro inteiro, sem levar quase nada. Ainda mais depois do trauma de ser assaltado, com uma arma apontada na sua cabeça, na frente de casa — desabafou o dono do carro.