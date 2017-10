A Justiça Militar determinou nesta quarta-feira (25) a libertação dos dois policiais militares do Rio de Janeiro que estavam presos desde segunda-feira (23) acusados pela morte da turista espanhola María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 anos, durante um passeio pela favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense. A juíza Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros, titular da Auditoria da Justiça Militar, considerou que o tenente Davi dos Santos Ribeiro, autor do disparo que matou a espanhola, e o soldado Luís Eduardo de Noronha Rangel, que o acompanhava, não devem permanecer presos.

Ela determinou que os dois PMs devem ser afastados de trabalhos na rua. "O suposto crime foi praticado, em tese, no exercício da função de policial militar e, em razão dela, mostrando-se imprescindível o afastamento dos ora indiciados de sua atividade-fim, embora, ao menos em princípio, não se mostre necessária e adequada a imposição de prisão preventiva", escreveu a magistrada. Até a noite desta quarta, no entanto, os policiais não haviam sido libertados.

Dois dias após a morte da turista espanhola, representantes de 16 órgãos municipais e estaduais dos setores de turismo e segurança se reuniram nesta quarta-feira e anunciaram a criação de um comitê para regulamentar a atividade turística em favelas da capital fluminense. Entre as regras que começaram a ser debatidas estão a criação de sinalização específica para identificar os veículos usados nos passeios (por meio de adesivos, por exemplo), a obrigatoriedade de avisar a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local sobre o passeio e a criação de canais de informação para orientar turistas e empresas do setor.