Uma perseguição policial terminou com dois traficantes presos e 182 quilos de maconha apreendidos neste sábado (28), em Sarandi, no norte do Estado. Um Ford Ka, com placas de Gaspar, Santa Catarina, vinha sendo monitorado pela Polícia Civil de Santa Maria. Já existia a suspeita de que o veículo estivesse com drogas. Quando foi abordado na BR-386, o motorista arrancou e fugiu em alta velocidade. Policiais civis, militares e rodoviários federais e estaduais, além de servidores da Receita Federal, seguiram o veículo, até que ele parou.