Surto de norovírus afeta 127 passageiros em cruzeiro de luxo na Baixada Santista

O navio de cruzeiro MSC Grandiosa registrou um surto de norovírus . A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou 127 casos de doença diarreica aguda (DDA). A embarcação teve uma parada em Santos , no litoral paulista, que enfrentou um surto do patógeno na virada de ano .

Com 6.293 passageiros, o navio deixou o Porto de Santos em 11 de janeiro, e retornou uma semana depois, no dia 18, para o desembarque dos passageiros.

O contágio com o norovírus ocorre geralmente via fecal-oral . A doença dura em média três dias, e requer atenção especial em idosos e crianças. O tratamento consiste basicamente em hidratação.

O que diz a MSC Cruzeiros?

Segundo o G1 , a MSC Cruzeiros relatou que, após um aumento no número de casos de doenças gastrointestinais na região da Baixada Santista, a empresa buscpou adotar "todas as precauções necessárias para manter um ambiente saudável a bordo".

"Estamos monitorando de perto os relatos de casos entre os hóspedes, e intensificamos os procedimentos de limpeza e sanitização em todo o navio", diz a nota. "Todos os hóspedes foram orientados a lavar as mãos com frequência e entrar em contato com o Centro Médico no caso de apresentarem quaisquer sintomas gastrointestinais".