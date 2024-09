"Permite que eu veja meu filho crescer", diz gaúcha que recebeu coração artificial após ter casa inundada na enchente

Entre as milhares de vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, uma moradora de São Leopoldo foi especialmente atingida. Paciente de uma doença de origem genética que enfraquece o coração, teve a casa inundada e viu sua saúde piorar após dar à luz um bebê prematuro. Sem condições de realizar um transplante ou de viajar por conta da gravidade do caso e do impacto da cheia sobre o Estado, recebeu no mês de maio o implante de uma bomba cardíaca ainda rara no Brasil graças a um projeto filantrópico. Quatro meses depois, Fernanda Assmann, 32 anos, conseguiu voltar para casa com a família e agora prepara o retorno ao trabalho.