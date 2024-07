Confira 10 mitos e verdades sobre os distúrbios da tireoide 

A tireoide é uma glândula em formato de borboleta localizada na parte anterior ao pescoço, logo abaixo da região do pomo de adão — popularmente conhecido como gogó. Ainda que seja uma das maiores glândulas do corpo humano, pesando entre 15 e 25 gramas em uma pessoa adulta, seu tamanho é relativamente pequeno em comparação a outros órgãos. No entanto, sua importância é imensa, uma vez que regula funções vitais do organismo, especialmente de órgãos como coração, cérebro, fígado e rins, produzindo os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).