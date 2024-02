Após a instalação de um poste provisório pela CEEE Equatorial, a energia elétrica foi reestabelecida no posto de saúde Mario Quintana, na Vila Farrapos, zona norte da Capital. Depois de 20 dias sem luz, desde a tempestade no dia 16 e janeiro, a unidade retomou o atendimento odontológico, que estava suspenso desde então. Os demais serviços já era oferecidos, mesmo sem a energia elétrica no local, segundo o Executivo municipal.