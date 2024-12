25 toneladas de vidro foram recolhidas para reciclagem em Porto Alegre nos últimos cinco meses; veja locais de coleta

De julho até dezembro deste ano, 25 toneladas de vidro foram recolhidas através da coleta exclusiva do resíduo em Porto Alegre . A estimativa é da empresa Vidrofix, parceira da prefeitura na implementação dos contêineres dedicados unicamente ao descarte de vidro, que teve início neste ano.

Estão disponíveis 30 coletores exclusivos para este tipo de resíduo, em bairros como a Cidade Baixa, Centro e Praia de Belas (veja os pontos de coleta abaixo). Na última semana, cinco locais do Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre, ganharam pontos de descarte de vidro.

Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias, a escolha dos locais de instalação foi feita em pontos de maior demanda de moradores e donos de estabelecimentos para o recolhimento de resíduos de vidro. Os contêineres se concentram em áreas com grande movimentação em parques, bares e restaurantes de Porto Alegre.

O vidro recolhido passa por um processo de reciclagem, no qual o material é separado, limpo e triturado para que novos produtos sejam feitos com a matéria prima. O serviço é prestado pela Vidrofix, que foi selecionada em um edital da prefeitura de doação de serviço em março deste ano, em parceria com a empresa Verallia. A iniciativa não gera custo para a prefeitura de Porto Alegre.