O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nesta terça-feira (9) a contratação de duas empresas que irão começar os estudos para reestruturação do sistema de proteção contra as cheias na Capital. As empresas Infravix Engenharia e ENCOP Engenharia serão responsáveis pela elaboração de projetos que têm como objetivo melhorar todas as estruturas das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps).