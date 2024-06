Diante do recomeço e o volume expressivo de resíduos deixados pela enchente durante o mês de maio, comerciantes de regiões afetadas na Zona Norte de Porto Alegre tentam recomeçar após o impacto da chuva na Capital. A reportagem de GZH conversou com proprietários de estabelecimentos nos bairros São Geraldo, Navegantes e Humaitá nesta quinta-feira (20). Entre produtos e equipamentos perdidos, as estimativas variam de R$ 100 mil a R$ 500 mil.