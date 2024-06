Iniciativa lançada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para facilitar a busca de emprego pelos afetados pela enchente, o EmpregarTCHÊ já recebeu mais de 500 inscrições desde o seu lançamento, em 27 de maio. Ao longo de três semanas, o programa conectou os inscritos a 200 oportunidades de trabalho ofertadas por 36 empresas de dentro e fora do Estado. Os dados foram fornecidos pelo PUCRS Carreiras, que administra a iniciativa junto à Fundação Irmão José Otão.