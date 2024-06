A Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) número 8, localizada na Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, voltou a operar nesta sexta-feira (7), com o auxílio de geradores. A casa de bombas havia sido desligada na quarta-feira (5) para não sobrecarregar o sistema da estação do bairro Humaitá, que operava com 30% da capacidade.