A Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 3, localizada no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, voltou a funcionar no início da noite desta segunda-feira (3). A casa de bombas havia parado horas antes, por volta das 15h. A unidade atua na área entre as ruas Álvaro Chaves e a Ernesto Fontoura, no entorno da Voluntários da Pátria.