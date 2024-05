Quem transita pela Avenida Cristóvão Colombo, na zona norte de Porto Alegre, se depara com uma cena ímpar: sete barracas de lona preta abrigam famílias que tiveram as casas alagadas. Oriundos do Loteamento Santa Terezinha, conhecido como Vila dos Papeleiros, os moradores decidiram deixar os abrigos onde se encontravam para permanecer na rua.