Dezenove dias após a explosão no terceiro andar de um edifício do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, todos os moradores do local seguem sem o serviço de gás. O motivo, segundo os residentes, é a falta de um laudo técnico por parte do Instituto Geral de Perícias (IGP) para determinar a causa da explosão registrada em um apartamento da torre 10, o epicentro do acidente. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha causado a ocorrência.