O governo do Estado assinou nesta quarta-feira (15) o contrato para elaboração do projeto de concessão do transporte de ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável pelo trabalho que servirá de base para o futuro edital de licitação. Ao todo, 34 municípios serão abrangidos, dentre eles Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e Viamão.