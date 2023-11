É nas segundas-feiras que o atendimento em uma barbearia no bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, em frente à Praça Alfredo Sehbe (Praça do Oito), une aprendizado e empatia. Isso porque o barbeiro Fernando Santos, 44 anos, usa o primeiro dia útil da semana para ensinar alunos que querem se especializar nos cuidados com barba e cabelo. Para praticar os movimentos com tesouras e lâminas, ele precisa de modelos dispostos a repaginar o visual.