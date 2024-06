Campanha da Legalidade Notícia

"Que o povo me ajude e que as armas não falem": Jango aceitou o parlamentarismo e virou um presidente sem poderes

No dia 7 de setembro de 1961, depois de 13 dias de impasse político-militar no país, João Goulart foi empossado na Presidência da República. Em série sobre os 40 anos do episódio, publicada em Zero Hora em 2001, ascensão e a queda do político é contada

20/06/2024 - 22h01min