A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu na terça-feira (23) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de investigação sobre a divulgação de decisões judiciais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes para retirar conteúdos ilegais postados por usuários da rede social X (antigo Twitter) no âmbito do inquérito das milícias digitais. Para o órgão, há suspeita de ocorrência de crimes contra o Estado democrático de direito e contra as instituições.