Estados do Sul e do Sudeste firmaram no sábado (2) um Pacto Regional de Segurança Pública para enfrentar o crime organizado. A iniciativa foi apresentada no encerramento da 10ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Um gabinete integrado de inteligência será criado para compartilhar informações e os policiais farão cursos conjuntos para aumentar a integração entre as forças de segurança e padronizar procedimentos e técnicas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.