Os cartórios eleitorais de Santa Maria terão os atendimentos alterados nesta semana. Além do feriado, há modificações por conta da extinção de uma zona eleitoral da cidade.

Nesta segunda-feira (30), terça e na sexta-feira, não serão feitos alistamento, transferência e revisão de títulos eleitorais. Será feita a alteração no sistema do Tribunal Regional Eleitoral gaúcho e no Tribunal Superior Eleitoral, devido ao fim da zona eleitoral de número 147.