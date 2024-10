Além de Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), líderes das pesquisas de intenção de voto, outros cinco candidatos disputam a prefeitura de Porto Alegre nesta eleição. Confira as trajetórias de cada um deles, as atuações profissionais, políticas e as principais propostas para a cidade.