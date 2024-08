TSE disponibiliza disque-denúncia contra a desinformação

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, informou nesta terça-feira (6/8) que os eleitores poderão denunciar casos de desinformação durante a campanha eleitoral por meio de um disque-denúncia. A Justiça Eleitoral irá disponibilizar o número telefônico 1491, pelo qual o cidadão poderá informar qualquer tipo de desinformação que tiver presenciado. A ligação é gratuita. Sem custo algum e disponível para todas as operadoras e tipos de aparelhos celulares, as ligações podem ser feitas durante as 24 horas do dia.