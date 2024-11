Em investigação Notícia

Após colisão entre carro e caminhão, motoristas discutem e uma pessoa é ferida a golpes de faca, em Vacaria

Caso aconteceu na BR-116, no bairro Jardim dos Pampas. Agressor pegou a faca dentro do carro que conduzia e desferiu os golpes contra o condutor do caminhão

06/11/2024 - 20h41min