PF investiga envolvidos de forma direta e indireta em assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Forças policiais realizaram mais uma etapa das investigações que buscam identificar os envolvidos no assalto ao carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Nesta terça-feira (02), a quarta fase da Operação Elísios aconteceu em uma propriedade de Farroupilha. Participaram da ação a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM) e Polícia Civil (PC). Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que não foi detalhado.