Identificado homem morto a tiros no bairro São Ciro II em Caxias do Sul

Crime ocorreu às 00h20min desta quarta-feira (3) no Km 147 da Rota do Sol. Com esse homicídio, Caxias do Sul contabiliza 56 mortes violentas em 2024

03/07/2024 - 16h25min