Dois detentos do Presídio Estadual de Caxias do Sul, na localidade de Apanhador, eram responsáveis por extorquir vendedores e prestadores de serviços de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação da Polícia Civil de Esteio, os homens utilizavam aparelhos celulares que escondiam dentro da parede de uma cela. Durante a operação, batizada de Dívida Ativa, e que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (25), seis pessoas foram presas e três detentos, sendo dois de Caxias e outro de Canela, receberam novas ordens de prisão.