Com foco no tráfico de drogas e depósitos utilizados por organizações criminosas atuantes na Serra gaúcha, a Polícia Civil deflagrou duas fases da operação Alligator nesta semana. As ações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) foram na segunda e terça-feira no bairro Planalto, em Caxias do Sul.